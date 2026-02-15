Офисы не находят себе места

На рынке гибких (сервисных) офисов Москвы началось охлаждение. За 2025 год совокупный объем их ввода снизился на 25%, а в 2026 году снижение может составить еще 44%. Новых проектов на 2027 год операторы не заявляют. Это связано с дефицитом качественных площадок и пошатнувшейся экономикой проектов. Места в коворкингах подорожали более чем на 30% за год, и интерес бизнеса к ним резко снизился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году в Москве было введено 35,5 тыс. гибких офисов — год к году показатель сократился на 25%, подсчитали в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. Снижение на рынке будет долгосрочным. В 2026 году ввод гибких офисов может сократиться на 44% год к году, до 20 тыс. кв. м, а на 2027 год новые проекты пока в принципе не заявлены.

Директор по стратегии и продажам сервисных офисов Multispace Елизавета Голышева отмечает, что операторы гибких пространств редко самостоятельно занимаются строительством объектов и обычно размещают свои проекты в классических офисах. Но сейчас свободных площадей не хватает, говорит она.

Проблема наблюдается, несмотря на рост вакантности. Согласно подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, в 2026 году пустовать в московских офисах может 7,3% площадей. Это на 2 процентных пункта (п. п.) больше значения 2025 года. Но основную часть этих площадей девелоперы рассчитывают продать, а не передать в долгосрочный наем, отмечает директор по аренде сервисных офисов Aspace Эвелина Калишер.

Госпожа Белова говорит о начавшейся конкуренции операторов коворкингов за наиболее качественные офисные пространства. Это ведет к росту цен.

Площадки под размещение гибких офисов за 2025 год подорожали в среднем на 35%, отмечает госпожа Калишер. Ставки аренды в коворкингах за тот же период, по данным Bright Rich | CORFAC International, выросли на 31%, до 49 тыс. руб. за рабочее место в месяц. В центре города показатель достиг 94,6 тыс. руб. в месяц.

Высокие цены отталкивают арендаторов. Согласно Bright Rich | CORFAC International, объем сделок с сервисными офисами в Москве в 2025 году составил 61 тыс. кв. м, снизившись на 17% год к году. 30% от их объема при этом сформировали IT-компании, добавляют в IBC Real Estate. Екатерина Белова говорит, что вакантность на рынке коворкингов по итогам 2025 года увеличилась сразу на 6,5 п. п, до 10%.

Нереализованные гибкие офисы мешают их операторам увеличивать свои портфели, говорит Эвелина Калишер. Елизавета Голышева предполагает, что профильные компании в сложившихся условиях переориентируются на проекты built-to-suit (строительство под заказчика). Восстановление рынка, по мнению директора по вопросам развития сервисных офисов Business Club Михаила Иоаннесянца, может обеспечить лишь общий рост деловой активности, который зависит в том числе от денежно-кредитной политики властей.

София Мешкова