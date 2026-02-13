Алексей Иванов назначил новую дату презентации «Невьянской башни» в Екатеринбурге

Уральский писатель Алексей Иванов (автор таких произведений, как «Ебург», «Сердце Пармы», «Тобол») презентует свой новый роман «Невьянская башня» в Ельцин Центре 27 февраля. Изначально планировалось провести презентацию в декабре, но организаторы перенесли дату.

Напомним, действие романа разворачивается в 1735 году на Невьянском заводе Акинфия Демидова. Главный герой оказывается в центре множества конфликтов: семейной вражды, финансовых расследований, обвинений в фальшивомонетничестве и давления со стороны столичных чиновников и горного начальства. Параллельно в городе появляется огненный демон, воспринимаемый как угроза для работников завода.

Книга детально описывает устройство уральской горнозаводской цивилизации XVIII века, работу демидовских предприятий, местные легенды и переход от аграрного уклада к индустриальной ментальности. Центральными символами романа становятся сам Невьянский завод и его знаменитая башня — архитектурный памятник, сохранившийся до наших дней.

Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Демидова. Высота башни составляет 57,5 метров. Здание имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня изображена на гербе Невьянска. Постановлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года башня включена в список исторических памятников государственного значения.

Полина Бабинцева