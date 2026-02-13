Петербургский проект «Открытое пространство» внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ 13 февраля внес в реестр иностранных агентов проект «Открытое пространство», основанный в Санкт-Петербурге в 2012 году. Проект, как говорится в релизе министерства, «принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ».

В Минюсте также утверждают, что организация «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике».

Команда проекта собралась в Петербурге в 2012 году, после парламентских и президентских выборов: инициаторами создания стали бывшие независимые наблюдатели. В 2021 году пространство открыли в Москве. Проект позиционирует себя как место для гражданских активистов.

Команда, как говорится на ресурсах организации, поддерживает активистов, устраивает «вечер писем политическим заключенным», помогают им, работая с адвокатами и посещая колонии, продвигает ценности толерантного отношения ко всем людям, организует экскурсии, просмотр фильмов, лекции.

В реестр иноагнетов Минюст 13 февраля также включил интернет-издание Agentura.ru, журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову, а также активиста Михаила Орешникова.

Надежда Ярмула