ХК «Автомобилист» уступил московскому «Динамо» в домашнем матче
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил московскому «Динамо» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В составе «Автомобилиста» отличился Никита Шашков (34:42). В московской команде шайбы забросили Дилан Сикьюра (07:48) и Егор Римашевский (23:54).
По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место на Востоке (64 очка), «Динамо» — на втором месте на Западе (73 очка).
Следующий соперник «шоферов» — «Металлург». Встреча пройдет 15 февраля в Екатеринбурге.