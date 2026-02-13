Арбитраж ICC зафиксировал рекордное число нерассмотренных споров

Международная торговая палата (ICC) со штаб-квартирой в Париже подвела предварительные итоги работы своего коммерческого арбитража в 2025 году. На конец года в производстве суда оставалось 1869 нерассмотренных споров — рекордный показатель за все время существования палаты. Общая сумма всех исков, находящихся в производстве суда ICC в 2025 году, достигла $299 млрд. Диапазон требований по одному делу варьировался от $2,5 тыс. до $31 млрд, составив в среднем $172 млн.

Всего за прошлый год было зарегистрировано 894 новых иска (на 7,6% больше, чем в 2024-м), из которых 881 подан по арбитражному регламенту ICC. Отметим, что 30 дел из последних начались с подачи заявлений о назначении чрезвычайного арбитра. Суммарно с момента запуска этой ускоренной процедуры в 2012 году за ней обратились в 287 случаях, а в 2025 году по такому механизму рассмотрено 169 дел. Таким образом, спрос на ускоренную процедуру международного арбитража остался высоким.

Всего в 2025 году арбитраж ICC вынес 607 решений, из них 444 окончательных. В рассматриваемых спорах участвовало 2531 лицо — это второй показатель в истории палаты, рекордным был 2016 год и 3099 сторон. В дела были вовлечены представители 147 стран, отмечен рост числа участников из Северной Америки, Восточной и Южной Азии, Тихоокеанского региона. По странам, из которых происходили стороны споров, тройка лидеров с 2024 года не изменилась: США (11,2%), Бразилия (8,4%) и Испания (5,6%). В десятку вошли Франция, Китай (включая Гонконг), Германия, ОАЭ, Мексика, Турция и Индия. География мест арбитража в 2025 году охватила 123 города в 70 странах, чаще всего разбирательства проходили во Франции, Великобритании, США, Швейцарии и Сингапуре.

Варвара Кеня