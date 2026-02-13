Фестиваль Dance Open соберет в Петербурге более 350 артистов из России и других стран

В Санкт-Петербурге с 4 по 17 апреля пройдет юбилейный XXV сезон Международного фестиваля балета Dance Open. В нем примут участие более 350 артистов из России, Франции, Италии, Испании и других стран Европы, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В программу фестиваля входят и классические балетные постановки, и современные contemporary-программы, и авангард, и национальные танцы, и фьюжн балета/хип-хопа/акробатики. Зрители увидят, как венгерский хореограф Золтан Фодор и танц-компания Inversedance превращают танец в философскую притчу о вине и ответственности; как российский хореограф Павел Глухов и «Балет Москва» исследуют коллективную память и судьбы женщин через строгую ритуальную форму.

О времени и возрасте, рождая спор поколений в ритме хип-хопа, в своей постановке будут дискутировать французская Compagnie Kfig и хореограф Мурад Мерзуки. В программе также выступление национальной танцевальной компании Мексики, испанца Антонио Нахарро со своей труппой, Ху Шэньюаня и китайской танц-компании HUHU Dance.

Фестиваль откроется премьерой танц-детектива 4 апреля. В Александринском театре зрителей погрузят в сложнейшие условия морального выбора.

Татьяна Титаева