В Ульяновске за один день в полицию доставили 69 иностранцев

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Ульяновской области во взаимодействии с другими подразделениями полиции при поддержке управления Росгвардии региона провели в Ульяновске профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Всего в полицию для установления правового статуса было доставлено 69 человек, сообщает пресс-служба УМВД.

Как сообщает ведомство, по итогам рейда к административной ответственности привлечены семь иностранцев за нарушения миграционного законодательства России. В центр временного содержания иностранных граждан помещены двое задержанных — в отношении них решается вопрос об административном выдворении за пределы государства.

На двух индивидуальных предпринимателей из Засвияжского и Ленинского районов Ульяновска составлены административные материалы за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Протоколы направлены в суд.

Андрей Васильев, Ульяновск