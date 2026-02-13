Более 40% петербуржцев воспользовались «Подорожником» в 2025 году

По итогам 2025 года доля безналичной оплаты проезда в Петербурге достигла рекордных 98,8%, сообщает пресс-служба Смольного. Флагманом цифровой экосистемы остается карта «Подорожник» — с ее помощью совершено более 718 млн поездок (41% от общего объема). Востребованность пересадочного тарифа подтверждают 70 млн поездок по тарифу «60 минут».

Фото: Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Зафиксировано перераспределение спроса в пользу новых цифровых продуктов. За 10 месяцев с запуска мобильного приложения «Подорожник» через него прошло 8,45 млн поездок. При этом оплата банковскими картами снизилась на 13,8% (до 280 млн), а наличные упали на 16,4% (21,4 млн).

Активно развиваются инновационные форматы: спрос на QR-билеты вырос на 10%, тарифом «90 минут» воспользовались 6,3 млн раз (+16%). По льготным проездным совершено более 705 млн поездок, еще 26,4 млн — по билетам Ленобласти, что укрепляет межрегиональную интеграцию.

Андрей Маркелов