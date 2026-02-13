Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ выросла до 118 млрд рублей

Выручка «Уралкалия» по РСБУ в 2025 году увеличилась на 19% и достигла 300,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась до 118,4 млрд руб. против 26,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Экспортные продажи принесли 230,8 млрд руб., что на 17% больше год к году. Доходы от реализации на внутреннем рынке с учетом продукции сторонних производителей выросли на 26%, почти до 70 млрд руб.

Валовая прибыль составила 170 млрд руб., прибавив 48% по сравнению с 2024 годом. Прибыль от продаж увеличилась на 57%, до 146,2 млрд руб. Рост показателя связан в том числе с доходами от курсовых разниц в размере 47,9 млрд руб.