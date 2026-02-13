Верховный суд: товарные знаки банкрота нельзя передать без согласия управляющего

Верховный суд РФ (ВС) признал, что банкротство владельца товарных знаков препятствует передаче прав на них покупателю, даже если сделка оформлена еще до возбуждения дела о несостоятельности гражданина и по мировому соглашению. Ключевым в таких спорах является момент регистрации перехода прав на бренды в Роспатенте.

Владимир Шуравко и Виталий Кривулин по утвержденному судом мировому соглашению в июне 2022 года договорились о передаче прав на три товарных знака. По условиям сделки господин Кривулин отдавал бренды за 1 тыс. руб. господину Шуравко, который должен был перерегистрировать их на себя. Но процесс регистрации перехода прав в Роспатенте затянулся из-за обеспечительных мер, наложенных приставами. Дело в том, что у Виталия Кривулина имелись долги, в апреле 2023 года суд признал его банкротом. Затем обеспечительные меры на товарные знаки сняли, но Роспатент отказался оформлять переход прав на бренды без письменного согласия финансового управляющего должника.

Владимир Шуравко оспорил позицию ведомства, арбитражные суды трех инстанций обязали Роспатент завершить процедуру перехода товарных знаков от старого владельца новому. Мировое соглашение было заключено до банкротства, поэтому знаки не должны входить в конкурсную массу, сочли суды. Но Роспатент подал жалобу в ВС, и дело передали в экономколлегию. В итоге коллегия признала законным отказ ведомства перерегистрировать знаки. Из определения ВС (.pdf) следует, что исключительные права на товарные знаки переходят к покупателю только в момент госрегистрации. Поскольку на дату банкротства регистрация не состоялась, товарные знаки законно вошли в состав конкурсной массы. Дополнительно ВС подчеркнул, что мировое соглашение по сути является лишь гражданско-правовой сделкой.

Ян Назаренко