Верховный суд отказался рассматривать жалобу АСВ о взыскании 82 млн рублей в пользу Экопромбанка

Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи в коллегию по экономическим спорам жалобу Агентства по страхованию вкладов. АСВ пыталось оспорить решению предыдущих инстанций, которыми с него было взыскано свыше 82 млн руб. в конкурсную массу обанкротившегося пермского Экопромбанка. Также заявитель пытался добиться приостановки уже вынесенных судебных актов. Ранее суды установили, что назначенный агентством конкурсный управляющий кредитной организации Василий Столбов не оспорил сделки бенефициара кредитной организации Петра Кондрашева и его родственников. Перед отзывом лицензии у банка они вывели спорную сумму со счетов банка. Позже эти средства АСВ безуспешно пыталось взыскать с находяшегося в розыске господина Кондрашева и членов его семьи.

В итоге Верховный суд решил, что доводы жалобы не опровергают выводы предыдущих инстанций. Также они не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.