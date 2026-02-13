В Ульяновске День всех влюбленных чаще отмечают неженатые и незамужние

Аналитики рекрутинговой компании SuperJob, регулярно проводящей социологические опросы, выяснили мнение экономически активного населения Ульяновска по поводу Дня всех влюбленных, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным опроса, отмечать День святого Валентина собираются лишь 15% ульяновцев. Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будет 21% ульяновцев, из опрошенных жителей в возрасте 45 лет и старше — только 9%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 9%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 20%.

Тем не менее, цветы дарить любимым женщинам 14 февраля 2026 года намерен 31% мужчин. Традиция сильнее распространена среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях (34%), чем среди состоящих в браке (28%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь одна из 100 компаний Ульяновска планирует как-либо отметить 14 февраля.

Андрей Васильев, Ульяновск