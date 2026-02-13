Смольный отчитался о падении зимнего травматизма на 44% и уточнил про соль

В Петербурге зафиксировали значительное снижение зимнего травматизма: с начала сезона количество пострадавших на улицах сократилось на 44% по сравнению с прошлой зимой. Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил, что по состоянию на 1 февраля зафиксировано 1 949 случаев травм против 3 529 годом ранее. По сравнению с сезоном 2023–2024 годов падение достигло 68%.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Чиновник также ответил на критику горожан, которые жалуются на избыточное использование соли. Господин Петриченко пояснил, что даже визуально сухой асфальт в условиях высокой влажности быстро покрывается коркой льда, а обработка ведется строго по нормативу. В случае нарушений работники проходят дополнительные инструктажи и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Особое внимание уделили вывозу снега: с начала зимы высота осадков превысила 125 см, на утилизацию отправлено более 1,2 млн кубометров. В период пиковых нагрузок темпы вывоза достигали рекордных 55 тыс. кубометров в сутки.

Андрей Маркелов