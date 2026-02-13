Утильсбор закручивает гайки

Для автомобилей из стран ЕАЭС увеличат утильсбор с 1 апреля. Ввозить машины для физлиц через Киргизию, Белоруссию, Казахстан или Армению станет невыгодно. Кроме того, некоторые авто могут просто «зависнуть» на таможне, поскольку меняется методика их оценки, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Предлагаемые корректировки не являются новым подходом и являются последовательной работой по формированию прозрачных условий ввоза без использования обходных схем, заявили в Минпромторге РБК.

Автолюбителям нужно приготовиться к росту цен, констатирует основатель компании E.N Cars Евгений Забелин: «99% автомобилей, которые сейчас продаются в России не у официальных дилеров, ввезено как раз с растаможкой через Кыргызстан или Республику Беларусь. Теперь этого не будет. Таможня при взимании утилизационного сбора, если автомобиль растаможен в стране ЕАЭС, будет добирать разницу в виде утилизационного сбора. Geely Monjaro будет дороже на 1 млн руб., Lynk & Co 900 станет дороже на 1,4 млн руб.

Есть еще одна проблема, на которую мало кто обратил внимание: для расчета утилизационного сбора по новым правилам будет использоваться список Минпромторга. Если автомобиль сейчас таможится напрямую в России, то его таможенную стоимость определяется по розничной стоимости в Китае. В случае доплаты через утилизационный сбор смотрится список Минпромторга, а если в нем автомобиля нет, списать на него утилизационный сбор невозможно.

Поскольку в списке Минпромторга многих автомобилей просто нет, через третьи страны теперь никто не повезет».

В январе импорт новых легковых автомобилей сократился на 25%, до 24 тыс. штук. По данным «Автостата», 13% из них въехали в Россию через Киргизию, еще 2,5% — через Белоруссию. В прошлом году трафик там был значительно выше, говорят аналитики. В топ-5 брендов, которые следуют альтернативным импортом, входят Geely, Mazda, Hongqi, GAС и Tank.

Части моделей российский рынок может лишиться, считает автоблогер «Лиса рулит» Елена Лисовская: «Сейчас в основном все машины идут из Китая через Кыргызстан или напрямую на российскую таможню. Если заказывать авто в Китае, оно идет порядка двух месяцев. Если автомобили были уже в Хоргосе или, например, в Бишкеке, то, конечно, они доставлялись быстрее, примерно в течение месяца, а то и меньше. Но сейчас речь идет о том, что Кыргызстан позволял по параллельному импорту продавать машины чуть дешевле.

После каждого повышения цен происходит одно и то же: мы теряем часть моделей, то есть некоторые машины становятся настолько дорогие, что они не могут быть интересны массовому российскому потребителю. После 1 апреля узнаем, что мы потеряем совсем, а что еще останется.

Обычно дорогие автомобили известных брендов, в основном это касается Toyota, европейских брендов, то есть большой тройки, растут в цене, но спрос на них создают состоятельные люди, которые их покупали, условно, за 8 млн руб. и будут покупать за 10 млн руб. Но очевидно, что объемы продаж изменятся не в лучшую сторону».

По данным Минпромторга, за 2025 год через ЕАЭС в Россию ввезли машины свыше 90 тыс. физлиц и 497 компаний.

