Alibaba и Baidu внесены в черный список Пентагона за связи с китайской армией

Alibaba Group Holding, Baidu и BYD внесены в список компаний, которые, по мнению Военного министерства США, связаны с китайской армией. Как сообщает агентство Bloomberg, ценные бумаги Alibaba, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, отреагировали падением на 5%, акции Baidu — на 4,5%, BYD — на 2%.

Внесение в список 1260H Пентагона, так называемый черный список китайских компаний, не влечет за собой прямых юридических последствий. Но оно мешает сотрудничеству с США (государственным компаниям и организациям, получающим средства из федерального бюджета, запрещено сотрудничать с такими компаниями), является предупреждением для инвесторов и несет репутационные риски. В Alibaba уже прокомментировали решение Пентагона. «Нет никаких оснований для включения Alibaba в список 1260H. Alibaba не является китайской военной компанией»,— заявили в компании, пообещав принять все возможные юридические меры в отношении «попыток представить компанию в ложном свете».

Список 1260H был впервые опубликован в 2021 году. Сейчас в нем более 130 компаний, которые, по мнению Пентагона, сотрудничают с китайской армией. В их числе авиакомпании, строительные компании, производители компьютерной техники, операторы морских грузовых перевозок и другие. Сегодня наряду с Alibaba, Baidu и BYD в него были внесены биотехнологическая компания WuXi AppTec и производитель роботов с ИИ RoboSense Technology. Одновременно из списка исключен производитель чипов памяти YMTC.

Алена Миклашевская