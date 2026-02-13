Анемия попросила добавки

В 2025 году в России было продано 24 млн упаковок противоанемических препаратов и 1,2 млн биологически активных добавок, повышающих уровень железа в организме. За год значения выросли на 4% и 54% соответственно. Тенденция сформировалась в условиях роста популярности общих исследований организма (чекап-программ), с их агрессивным продвижением может быть связан активный рост продаж биодобавок.

В 2025 году в России продали 1,2 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) для профилактики анемии, год к году показатель вырос на 54%. Такие данные приводят в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). В денежном выражении продажи достигли 1,1 млрд руб., динамику в компании не привели. Натуральные продажи лекарственных средств от анемии, по подсчетам ЦРПТ, за год выросли на 4%, до 23,9 млн упаковок.

Согласно RNC Pharma, в 2025 году в аптечной и FMCG-рознице, а также через маркетплейсы реализовано 4,5 млн упаковок железосодержащих БАДов на 3,7 млрд руб. В DSM Group зафиксировали увеличение продаж в деньгах на 22,9%, до 4 млрд руб., хотя в натуральном выражении значение снизилось на 1,5%, до 40,3 млн упаковок. Оценки аналитиков базируются на разных подходах к определению БАД. Например, в DSM Group в категорию включают в том числе гематоген, который могут не учитывать другие игроки. В ЦРПТ уточнили, что рассматривали лишь БАДы, чье действие направлено на повышение уровня железа.

Анемия — состояние, при котором в крови снижено количество эритроцитов или гемоглобина, отвечающих за транспорт кислорода к тканям. Согласно ВОЗ, эта проблема актуальна для 30% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 37% беременных и 40% детей от шести месяцев до пяти лет. Для синтеза гемоглобина требуется железо, поэтому терапия включает содержащие его препараты. БАДы с тем же веществом врачи могут рекомендовать для профилактики анемии.

Латентный дефицит железа, железодефицитная анемия — одни из самых распространенных явлений в практике, говорит гематолог клиники «Будь здоров» Владислав Клюхин. В мире с ними сталкивается около 2 млрд и 3,5 млрд человек соответственно. Эксперт говорит, что выявляемость этих патологий растет в том числе за счет популяризации чекап-программ. Согласно сервису «СберЗдоровье», за 2025 год общее количество проведенных анализов увеличилось втрое. Самыми востребованными среди исследований стали исследования гормонов щитовидной железы, витаминов (D и B12), маркеры функции печени и показатели обмена железа. Эксперты не исключали, что растущий спрос на анализы обеспечивают в том числе «биохакеры», контролирующие свои показатели с чрезмерной частотой.

Но пациентам с диагностированным дефицитом железа назначается специализированная терапия именно препаратами железа, а БАДы в таких случаях не применяются, замечает господин Клюхин. Более выраженная динамика их продаж, по мнению эксперта, может быть связана скорее с агрессивным маркетингом. У биодобавок, которые в отличие от лекарственных препаратов продаются без рецепта, больше каналов дистрибуции, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Виктория Колганова