Мерц допустил контакты с Россией по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не исключает контактов с Россией по украинскому урегулированию, однако не видит со стороны Москвы стремления к серьезному диалогу.

«Если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать. Но как вы видите в случае с участием американской стороны: Россия еще не желает говорить серьезно»,— сказал господин Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по «Интерфаксу»).

Фридрих Мерц также высказал мнение, что предпосылкой для начала диалога могут стать трудности в российской экономике. Однако, несмотря на внешнее давление, этого пока не произошло.

Мюнхенская конференция ежегодно собирает политиков, дипломатов и военных для обсуждения международной безопасности и урегулирования конфликтов.