Двое детей провалились в колодец подземной парковки в Москве

В столичном районе Солнцево двое детей забрались на крышу нежилого здания и упали с высоты. Пострадавших госпитализировали, сообщили в московском управлении прокуратуры. Ведомство инициировало проверку по факту произошедшего.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Главмосстроя. По данным Telegram-канала «112», дети залезли на крышу колодца подземного паркинга, один из них потерял сознание при падении. Telegram-канал SHOT сообщил, что одного из школьников госпитализировали в состоянии средней тяжести, второму ребенку понадобилась помощь реанимации.

Никита Черненко