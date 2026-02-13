Ульяновские общественники заявили, что им отказывают в благоустройстве

В Ульяновске стартовал сбор предложений от жителей по благоустройству общественных пространств в 2027 году, сообщила пресс-служба мэрии Ульяновска, отметив, что «глава областного центра Александр Болдакин призвал горожан принять в сборе предложений активное участие и направить свои инициативы по развитию городских территорий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Маслов Фото: Иван Маслов

В мэрии отмечают, что объекты, получившие наибольшую поддержку, будут включены во всероссийское онлайн-голосование, по его результатам которого определятся общественные пространства под благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В администрации города отмечают, что заявки на благоустройство принимаются до 17:00 1 марта в управлении по благоустройству Ульяновска, а также по электронной почте.

Между тем в пятницу сопредседатель общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН) Игорь Воеводин сообщил «Ъ-Волга», что, как и предлагалось в сообщении мэрии, он принес заявление на включение в список голосования по благоустройству расположенной в самом центре города бывшей территории ульяновского суворовского училища (СВУ). В заявлении предлагалось обеспечить благоустройство в соответствии с концепцией «Суворовский квартал», разработанной заслуженным архитектором Ульяновской области Олегом Владимировым и одобренной комиссией градсовета при губернаторе региона.

По словам Игоря Воеводина, в минувший вторник, когда он пришел с заявлением в управление, заместитель начальника управления, секретарь общественной комиссии по отбору предложений Алексей Палибин «прямо сказал нам, что они нас не пропустят», потому что там историческое здание Кадетского корпуса, и если его начнут ремонтировать, то все благоустройство угробят». Игорь Воеводин заявляет, что такое пояснение не может быть основанием для отказа в приеме заявки, и благоустройство не помешает ремонту Кадетского корпуса, если на него будут найдены средства (по некоторым оценкам, на капремонт здания потребуется около 1,5-2 млрд руб.).

В движении ЗСИН опасаются, что администрация Ульяновска не оставила планы застройки этой территории элитным жилкомплексом, в то время как общественность города предлагала создать на ней культурно-историческое пространство.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», предложение ЗСИН по благоустройству этой исторической территории в 2025 году были исключены общественной комиссией из списка голосования под предлогом того, что земельный участок якобы принадлежит Минобороны РФ, что официально указано в протоколе. Это оказалось ложным доводом, поскольку земля и недвижимость были переданы городу от Минобороны РФ и официально оформлены в феврале 2022 года. По поводу незаконности решения комиссии ЗСИН обратилось в прокуратуру.

Алексей Палибин в беседе с «Ъ-Волга» заявил, что Игорь Воеводин его «не так понял», и ему было отказано в приеме письменного заявления, только по причине того, что такие заявления принимаются по электронной почте и только там официально фиксируются (что противоречит объявлению мэрии о старте сбора предложений). В остальном же, пояснил он, если заявление будет направлено, то оно вместе со всеми другими будет принято к рассмотрению, «а будет предложение включено в перечень голосования, или нет — это будет зависеть уже от решения комиссии».

Сергей Титов, Ульяновск