Информацию о переговорах в Женеве с участием США подтвердили и в Москве, и в Киеве. Очередной раунд пройдет 17-18 февраля. Российскую делегацию при этом вновь возглавит Владимир Мединский. В нее войдут не менее 15 человек, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Как ранее сообщил Владимир Зеленский, главной темой встречи будет инициатива Вашингтона о создании в Донбассе свободной экономической зоны. При этом стороны конфликта относились к этой идее без оптимизма. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что изменение места встречи может повлиять на ход диалога.

То, что переговоры пройдут в Женеве, это почти сенсация. Вероятно, речь идет о компромиссе вследствие неких закулисных консультаций. Как известно, изначально американские посредники предложили встретиться в Майами. Это понятно: и Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер там фактически проживают. Очень удобно, можно совместить приятное с полезным и не тратить деньги американских налогоплательщиков на долгие перелеты.

Украина была за, Россия, видимо, против. Затем появилось и вовсе экзотическое предложение встретиться в Москве. Потом в МИД РФ не исключили, что логично продолжить диалог в Абу-Даби. Зачем что-то менять?

Почему же новость сенсационная? Потому что в Кремле не раз заявляли, что не могут считать Швейцарию нейтральной страной, поскольку она присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и всячески действия РФ осуждает, то есть это часть недружественной Европы. Между тем 5-6 февраля в Москве с официальным визитом побывал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в сопровождении генсека данной организации Феридуна Синирлиоглу.

Ранее, 2-го февраля, они посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Итоги этих переговоров широко не освещались, были лишь протокольные сообщения. И вот накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности Кремль сообщает, что новый раунд трехсторонних консультаций России, Украины и США пройдет именно в Швейцарии. Но при этом российскую делегацию вновь возглавит Владимир Мединский. Считалось, что Киев в роли переговорщика он не очень устраивает. Тем не менее офис Зеленского вскоре подтвердил и место, и дату. Наверное, можно это считать уступкой в рамках тех самых закулисных консультаций.

Между тем главное заключается в том, что Европа фактически подключается к переговорам, хотя бы территориально.

Вполне вероятно, что дальнейшее участие Старого Света пойдет именно по линии ОБСЕ. Эта как раз та структура, которая отвечает за безопасность в ЕС. Она участвовала в Минском процессе, вот теперь и в Женевском. Можно даже предположить, что Дональд Трамп не против того, чтобы делегировать европейским коллегам право мирить Москву и Киев, в первую очередь по причине возможного провала этого проекта.

Следующий вопрос, уже традиционный: есть ли смысл рассчитывать на прорыв? Президент Украины дал интервью дружественному журналисту Саймону Шустеру, в котором сообщил, что его тактика на переговорах — сделать так, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны. Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий».

Далее сам Шустер со ссылкой на источники в офисе Зеленского заявил, что, возможно, украинский лидер готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» — отказаться от контроля над Донбассом. Это называется «понимай как хочешь». Ведь Зеленский постоянно говорит, что территориями не торгует и для него это красная линия. При этом американцы давят, требуя решить вопрос к лету. В любом случае прогнозов не делаем, тем не менее все когда-нибудь да заканчивается.

Дмитрий Дризе