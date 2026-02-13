В Пензенской области на жилье для сирот заложено 550 млн рублей в 2026 году

На заседании правительства Пензенской области рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, в регионе сокращена очередь на получение квартир этой категорией граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

В 2025 году детям-сиротам передано 347 жилых помещений, из которых 329 приобретены. Произведены три социальные выплаты на покупку жилья или погашение ипотечного кредита. В 2026 году планируется обеспечить квартирами 188 человек, на эти цели в бюджете предусмотрено около 550 млн руб.

Глава региона добавил, что численность детей-сирот, имеющих право на жилье, сократилась примерно на 60%. В регионе внесены изменения в нормативную базу: максимальная площадь приобретаемого жилья увеличена с 40 до 50 кв. м. Отдельно обсуждался вопрос ремонта освобождающихся квартир для их последующей передачи очередникам.

В 2025 году в Пензенской области введено 840 тыс. кв.м жилья, что составляет 120% от целевого показателя. Обеспеченность жильем населения региона достигла 36,5 кв.м на человека. В этом году поставлена задача ввести 750 тыс. кв.м жилья.

Нина Шевченко