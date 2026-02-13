Суд в Петербурге дал четыре года за легализацию земли на сумму свыше 253 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гендиректора ЗАО «Щеглово» Марата Хамитова к четырем годам колонии общего режима по делу о легализации имущества, приобретенного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, суд также конфисковал у него 10,1 млн рублей и постановил вернуть спорные земельные участки законным владельцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии суда, Хамитов, будучи руководителем и акционером ЗАО «Щеглово», в декабре 2013 года предоставил в Росреестр подложные документы, согласно которым участок площадью 161 га якобы полностью располагался на землях компании. В марте 2014 года право собственности на участок зарегистрировали, и он был выведен из состава земель неразграниченной госсобственности. Стоимость участка превысила 253 млн рублей.

Затем по поддельным документам было оформлено право собственности ЗАО «Щеглово» на двадцать три новообразованных участка, после чего от имени компании совершили мнимые сделки их купли-продажи с аффилированными лицами. Регистрационные действия проводились в период с 17 декабря 2013 года по 10 августа 2021-го. Часть участков на общую сумму 10,1 млн рублей была продана.

Хамитов вину не признал и просил его оправдать. Суд, помимо срока, назначил штраф 400 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере купли-продажи земельных участков, а также аренды и управления недвижимым имуществом. Его взяли под стражу в зале суда.

Артемий Чулков