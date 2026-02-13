Лукашенко оценил стрельбы военных словами «так себе» и пообещал «драть шкуру» с командиров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе инспекционной поездки на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе остался недоволен результатами учебных стрельб, которые прошли в Минской области. Как передает БЕЛТА, глава государства констатировал: «Будем считать, что так себе».

По мнению господина Лукашенко, одной из причин низких показателей могла стать нервозность солдат, которых не отбирали для показательных выступлений перед главнокомандующим. Он призвал военных продолжать работать и предупредил министра обороны Виктора Хренина: «Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Так что не расслабляйся».

Президент Белоруссии также пообещал, что с командиров батальонов за качество обучения личного состава «шкуру будут по-мужски драть». Министр обороны признал, что результаты были неравномерными: кто-то стрелял плохо, кто-то уверенно. По его словам, такое распределение уровня подготовки в реальной боевой обстановке является обычным.