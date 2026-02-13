В Египте найдены наскальные изображения возрастом около 10 тыс. лет

Археологи обнаружили на юге Синайского полуострова скалу с высеченными и нарисованными изображениями, самые древние из которых были созданы, по мнению ученых, около 10 тыс. лет назад. Об этом сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта, которое назвало находку «природным музеем под открытым небом».

Изображения животных, сцен охоты, людей с оружием, разнообразные символы и надписи на арабском и набатейском языках высечены или нанесены с помощью пигментов на скальный навес длиной более 100 м на восточном склоне плато Умм-Ирак. Они относятся как к доисторическим временам — от 10 тыс. до 5,5 тыс. лет назад, так и к более поздним эпохам. По словам экспертов, открытие дает «новую информацию о последовательно проходивших через Синай цивилизациях». Плато Умм-Ирак, как отмечают археологи, на протяжении многих тысячелетий служило наблюдательным пунктом, местом сбора и отдыха для живших там в разные эпохи народов.

Алена Миклашевская