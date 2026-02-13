«ЭР-Телеком Холдинг» инвестирует 35 млрд рублей в строительство крупнейшего дата-центра в Европе

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал о планах построить в Перми в ближайшие годы крупнейший на территории Европы центр обработки данных. Это заявление он сделал, выступая на пермском экономическом конгрессе, который состоялся в ПГНИУ 12-13 февраля. По словам господина Кузяева, инвестиции в проект составят 35 млрд руб. Объект будет представлять собой модульный центр обработки данных (ЦОД), каждый из десяти модулей разместят в отдельно стоящем здании. Расчетная емкость ЦОД — 8320 стоек для активного и кроссового оборудования. «Это будет лидирующий дата-центр в России», - отметил Андрей Кузяев.

Пермский экономический конгресс проходит в Перми уже в десятый раз. В 2026 году его участниками стали замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, известный ученый-регионалист Наталья Зубаревич, представители органов власти Пермского края и научного сообщества.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края.