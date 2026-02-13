Москва окрашивается в красный

Суп из плавников акулы, десерт «Терракотовый воин», битые огурцы и традиционная утка по-пекински: Москва готовится к празднованию Китайского нового года. Фестиваль в честь праздника стартует 16 февраля. Как и в прошлом году, центральные улицы города будут украшены гирляндами и фонариками в традиционном китайском стиле.

Главной площадкой станет Манежная площадь, оформленная в красных тонах с драконами и символом года — Огненной Лошадью. В программе — световые шоу, мастер-классы, китайская кухня и выступления артистов. Помимо городских площадок, тематические спектакли готовят и театры, рассказали в компании «МТС Live». Притока гостей ожидают и заведения общепита. Меню московских ресторанов для “Ъ FM” изучила гастрожурналист Аня Батурина:

«Московские рестораны любят тематические праздники. В этом году они навалились как снежный ком. Подряд идут День святого Валентина, Китайский новый год и Масленица. Многие придумали специальные предложения в честь наступления года Огненной Лошади.

Так, Novikov Moscow устраивает масштабное празднование в виде ужина 19 февраля. Гости смогут попробовать палтуса в соусе хо, суп из акульих плавников и эталонную утку по-пекински. А еще посмотреть на традиционные китайские танцы и узнать, как звучит музыкальный инструмент гучжэн. В китайском ресторане San Si решили, что утку по-пекински сделают все, и ввели новое блюда — запеченного гуся в кантонском стиле. В коктейльной карте заведения появятся алкогольные напитки на основе чая, тоже очень по-китайски.

В новиковском Мr.Lee разработали большое специальное меню, а в качестве комплимента гостям будут дарить традиционный лунный пряник, символизирующий благополучие и семейное единство. В паназиатском Chow Chow появится "китайский самовар", хого: это кастрюля с кипящим бульоном, в который гости могут добавлять выбранные ингредиенты. В начале праздничной недели, 17 февраля, в Brodo пройдет ужин.

Каждое блюдо выбрано неслучайно, потому что в Китае новогодний стол — это язык знаков и символов. Например, длинная лапша отвечает за долгую жизнь, а креветки символизируют смех, в китайском языке эти слова созвучны.

Лапша с креветками таким образом становится праздничным тостом. В "КрабыКутабы" появился десерт "Купание красного конька". Это остроумная фантазия на символ года. А сеть "Ян Примус" устраивает пивной китайский Новый год».

Как поделились с “Ъ FM” игроки рынка, в списке самых популярных блюд у гостей заведений по-прежнему остаются традиционная утка по-пекински и битые огурцы. При этом основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко называет этот период одним из самых прибыльных:

«У нас это один из самых лучших по посещаемости дней в году. На первом месте — 8 марта. Все-таки женщин у нас любят больше всего, даже в китайских ресторанах. Мы будем стараться украсить интерьер традиционным декором: наклейки, поздравления с Новым годом, пожелания, гирлянды в виде хлопушек-фонариков, иероглифы, символизирующие все самое лучшее. В эти дни всегда принято есть рыбу, потому что она — омоним слов "счастье" и "достаток". Есть специальная новогодняя длинная лапша.

Самое главное — как можно больше разнообразных блюд и красного цвета в одежде и декорациях стола. Чем лучше поешь, тем счастливее будет следующий год, так считают китайцы».

Тем временем аналитики «Чек Индекса» посчитали, что спрос на цветы, конфеты и подарочные сертификаты в преддверии Дня влюбленных снизился на 6-8% год к году. В основном это связано с желанием сэкономить. В ресторанах Китайский новый год популярнее праздника 14 февраля, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Только некоторые заведения предусматривают специальное оформление, большинство — ограничиваются некоторыми тематическими блюдами или акциями. Причину такого тренда объяснил ресторатор Александр Сысоев:

«Рестораны редко украшали к 14 февраля, скорее, вводили какие-то специальные предложения либо десерты и прочее. Очень многие придумывали какие-то блюда, которые ассоциируются с чувствами. Учитывая, что сейчас найти столик на День влюбленных в городе довольно сложно, мне кажется, что люди все-таки хотят провести вечер по-особенному.

Вместе с тем уже давно 14 февраля является днем, когда выручка либо меньше обычного, либо сравнима с обычными буднями. Как мы говорим, счастливые часов не замечают, и очень часто люди ужинают, общаются и забывают заказывать еду. Больше проводят в общении, и поэтому чек меньше».

Фестиваль в честь Китайского нового года продлится до 1 марта. В прошлом году в городе провели свыше 1 тыс. мероприятий, а их гостями стали около 1,5 млн человек. В свою очередь, в КНР в этом году во второй раз отметят Масленицу.

Анна Кулецкая