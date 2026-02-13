Уральского врача осудили за фиктивные больничные для сотрудников «ВСМПО-Ависма»

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) назначил три года лишения свободы условно врачу-хирургу местной больницы, который за вознаграждение оформлял фиктивные листки нетрудоспособности сотрудникам градообразующего предприятия. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд установил, что в июне 2024 года к врачу обратились двое работников ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Они планировали уехать за пределы города, не оформляя официальный отпуск, и попросили открыть больничные. Врач согласился и выдал каждому фиктивный лист нетрудоспособности сроком на 13 дней. За свои услуги он получил 13 тысяч руб. Использовав подложные документы, сотрудники предприятия отправились отдыхать.

Схема вскрылась после того, как руководство предприятия обратило внимание на отсутствие работников. Проведенная проверка в городской больнице подтвердила факт незаконной выдачи больничных.

В ходе судебного разбирательства врач признал факт получения денег, однако утверждал, что сумма была меньше. Суд отклонил этот довод и признал доказанным получение 13 тысяч руб.

Суд взыскал с осужденного сумму взятки в доход государства, а также назначил емуштраф в размере 50 тысяч руб. Кроме того, он на два года лишен права занимать руководящие должности в системе здравоохранения. При этом врач может продолжать медицинскую практику — в настоящее время он работает по специальности.

Ранее к уголовной ответственности привлекался и один из работников предприятия, выступивший взяткодателем.

Полина Бабинцева