Минюст объявил издание Agentura.ru иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, в него включили интернет-издание Agentura.ru и проект «Открытое пространство». Иноагентами признали журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову, а также активиста Михаила Орешникова.

Всех включенных в реестр Минюст обвинил в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и распространении материалов других иноагентов. Госпожу Лацинскую (объявлена иноагентом), ЛГБТК+ активистку («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), министерство также обвинило в пропаганде нетрадиционных отношений.

Agentura.ru (объявлено иноагентом) выступало против военной операции на Украине. Сооснователи издания, уточняет Минюст, также являются иноагентами.

В пресс-релизе Минюста отмечается, что из реестра исключен бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов «в связи с утратой признаков иностранного агента». Также из реестра в связи с ликвидацией исключили Благотворительный фонд развития филантропии.