Пилот не сшил освобождение

Как стало известно “Ъ”, столичный суд отказался заменить лишение свободы принудительными работами бывшему пилоту «Аэрофлота» Денису Евдокимову. Он был осужден на 6 лет за гибель 41 человека при катастрофе SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года. Переквалифицировавшийся в колонии-поселении в швею летчик с боевым прошлым просил перевести его в исправительный центр. Представители ФСИН не видели препятствий, но категорически против были прокуроры, посчитавшие смягчение наказание преждевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ходатайство 48-летнего Дениса Евдокимова о замене ему неотбытой части наказания принудительными работами рассмотрел 13 февраля Зеленоградский райсуд Москвы. Бывший пилот, осужденный за нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), подал его еще прошлой осенью, сразу как подошел предусмотренный законом срок. Дело было зарегистрировано 3 декабря, «расписано» судье Елене Шелкошвейн, однако назначенное на 26 декабря слушание было отложено сразу на полтора месяца.

13 февраля конвой доставил осужденного в суд из расположенной в том же Зеленограде колонии-поселения №2, где он отбывает наказание. Как пояснила “Ъ” адвокат Наталья Митусова, администрация учреждения ФСИН была не против смягчения наказания, сообщив, что Денис Евдокимов характеризируется положительно, встал на путь исправления и за ним числится 13 поощрений. Между тем категорически против был прокурор, посчитавший, что переводить осужденного на принудительные работы еще рано, цели наказания не достигнуты и т. д. Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что три из упомянутых поощрений были отменены.

Правда, как считает защита экс-пилота, сделано это было по чисто формальным основаниям вроде отсутствия фотографий, подтверждающих, как ударно осужденный Евдокимов убирал снег на территории. В итоге суд встал на сторону прокуратуры.

«Мы обжалуем решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда»,— заявила “Ъ” госпожа Митусова. По ее словам, у защиты сложилось ощущение, что суд не разобрался в теме рассматриваемого вопроса. В частности, в решении судьи якобы упоминалось условно-досрочное освобождение, хотя речь шла о переводе на принудительные работы. Отметим, что в случае такого перевода осужденный, которому, кстати, могут пересчитать и добавить срок, направляется в один из исправительных центров (ИЦ) ФСИН, созданных в каждом регионе, и работает на тех объектах, которые выберет администрация. Тут у осужденных много поблажек. В качестве «меры поощрения за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду» заключенный может в выходные и праздники выходить за пределы центра, но «в рамках в границах муниципального образования, на территории которого он расположен». После отбытия трети наказания и отсутствия нарушений внутреннего распорядка ИЦ его начальник может разрешить подопечному проживать с семьей в арендованном жилье рядом с центром. А при отсутствии взысканий возможен и выезд в оплачиваемый отпуск.

Стоит отметить, что в ГУФСИН Москвы есть только «участок, функционирующий как ИЦ», который расположен по тому же адресу в Зеленограде, по улице Панфилова, 21, что и КП-2, где сейчас находится Денис Евдокимов.

Напомним, что туда он прибыл по приговору Химкинского горсуда, подтвержденного Мособлсудом, еще в мае 2024 года. Как пояснила госпожа Митусова, ее подзащитный трудится в швейном цеху, условия его пребывания удовлетворительные, а близость КП к месту проживания его семьи дает возможность жене регулярно его навещать.

Напомним, что СКР и Межгосударственный авиакомитет установили, что причиной катастрофы 2019 года в аэропорту Шереметьево стали «некоординированные управляющие действия» командира воздушного судна. Пилот Денис Евдокимов совершил их «на этапе выравнивания при посадке» и «при повторных отделениях самолета от ВПП (“козлении”)». При втором и третьем ударах о землю были разрушены силовые элементы планера и топливные баки, вытекший из них керосин загорелся. Погиб 41 человек, находившийся на борту, самолет был полностью уничтожен огнем.

Денис Евдокимов, будучи несогласным с приговором, отмечал в своей жалобе, что суд оставил без внимания смягчающие обстоятельства, в частности, его безупречную службу в органах госбезопасности в прошлом и наличие статуса ветерана боевых действий.

Как сообщал “Ъ”, он с 1998 года служил пилотом Ил-76Т в авиации Федеральной пограничной службы России, а с 2003 по 2011 год был командиром экипажа транспортника в авиации ФСБ России. В запас он был уволен в звании подполковника и стал пилотом гражданской авиации. Когда началась СВО, уголовное дело пилота уже слушалось в Химкинском горсуде, но он не стал проситься на фронт, сначала из-за желания представить доводы о своей невиновности в суде. А после приговора — из опасения, что в армии не захотят использовать его навыки пилота, а отправят на передовую штурмовиком.

Летом прошлого года, как сообщал “Ъ”, Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отверг все доводы Дениса Евдокимова, продолжавшего настаивать на невиновности. Теоретически у него осталась возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ, которой он собирался воспользоваться. При этом, наряду с попыткой обжаловать решение Зеленоградского суда, бывший пилот уже в мае этого года намерен подать туда же ходатайство об УДО.

Стоит отметить, что адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы пострадавших в катастрофе в Шереметьево, в слушаниях в Зеленограде не участвовала. «Мы не были уведомлены, но в случае присутствия были бы не против перевода Дениса Евдокимова на принудительные работы»,— сообщила она. По ее словам, их последовательная позиция заключается в том, что пилот допустил нарушения при посадке, однако между его действиями и гибелью пассажиров нет причинно-следственной связи, зато, как считает она, можно говорить о недостатках самого самолета.

Сергей Сергеев