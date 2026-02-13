Подросток под влиянием мошенников поджег заправку в Подмосковье

В подмосковной Электростали задержали подростка, подозреваемого в поджоге заправки. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, несовершеннолетний действовал по указанию мошенников.

Возгорание на заправке произошло вечером 12 февраля. По данным правоохранителей, подросток поджег бензоколонки, а затем сбежал с места происшествия. В результате выгорели две бензоколонки, пострадавших нет.

Во время разговора с полицейскими школьник рассказал, что в декабре 2025 года начал переписку с неизвестным. Злоумышленник обманул подростка и угрозами заставил поджечь заправку. МВД проводит проверку по факту произошедшего, по ее результатам примут процессуальное решение.

Никита Черненко