Протечка воды в Лувре привела к закрытию нескольких залов

В ночь с 12 на 13 февраля в парижском Лувр произошла серьезная протечка воды, из-за которой были закрыты несколько залов музея. О происшествии сообщил телеканал BFMTV.

По информации канала, инцидент произошел в одном из залов на первом уровне крыла Денон. Предположительно, причиной стала неисправность трубопровода. Потолок помещения получил значительные повреждения, пространство закрыто для посетителей на неопределенный срок, внутри установлены строительные леса. На сайте музея указано, что залы 706–708 временно недоступны.

Технические службы квалифицировали случившееся как чрезвычайную ситуацию. Источники BFMTV не исключают, что часть экспонатов могла пострадать; назначена экспертиза. В пострадавшем зале экспонировались произведения XV–XVI веков, в том числе «Голгофа со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико, работы Бернардино Луини и картина XIX века «Триумф французской живописи: апофеоз Пуссена, Ле Сюэра и Ле Бруна» Шарль Менье.

Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В конце ноября в библиотеке департамента древнего Египта произошло затопление, в результате которого были повреждены книги и документы.

Нынешний инцидент произошел на фоне других проблем музея. Ранее сообщалось о раскрытии схемы с продажей поддельных билетов и перепродажей экскурсий, осенью музей столкнулся с громким ограблением и был вынужден закрыть одну из галерей по техническим причинам. Профсоюзы продлили уведомление о забастовке и готовят общее собрание. По данным источников, министр культуры Рашида Дати рассматривает кадровые решения в отношении президента музея Лоранс де Кар.

Алексей Тарханов, Париж; Елизавета Труфанова