Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Протечка воды в Лувре привела к закрытию нескольких залов

В ночь с 12 на 13 февраля в парижском Лувр произошла серьезная протечка воды, из-за которой были закрыты несколько залов музея. О происшествии сообщил телеканал BFMTV.

Посетители Лувра

Посетители Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Посетители Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По информации канала, инцидент произошел в одном из залов на первом уровне крыла Денон. Предположительно, причиной стала неисправность трубопровода. Потолок помещения получил значительные повреждения, пространство закрыто для посетителей на неопределенный срок, внутри установлены строительные леса. На сайте музея указано, что залы 706–708 временно недоступны.

Технические службы квалифицировали случившееся как чрезвычайную ситуацию. Источники BFMTV не исключают, что часть экспонатов могла пострадать; назначена экспертиза. В пострадавшем зале экспонировались произведения XV–XVI веков, в том числе «Голгофа со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико, работы Бернардино Луини и картина XIX века «Триумф французской живописи: апофеоз Пуссена, Ле Сюэра и Ле Бруна» Шарль Менье.

Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В конце ноября в библиотеке департамента древнего Египта произошло затопление, в результате которого были повреждены книги и документы.

Нынешний инцидент произошел на фоне других проблем музея. Ранее сообщалось о раскрытии схемы с продажей поддельных билетов и перепродажей экскурсий, осенью музей столкнулся с громким ограблением и был вынужден закрыть одну из галерей по техническим причинам. Профсоюзы продлили уведомление о забастовке и готовят общее собрание. По данным источников, министр культуры Рашида Дати рассматривает кадровые решения в отношении президента музея Лоранс де Кар.

Алексей Тарханов, Париж; Елизавета Труфанова

Фотогалерея

Секреты Лувра

Предыдущая фотография
Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все