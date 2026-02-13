Петербуржец пожаловался в ГАТИ на скульптуру Хищника в Клочковом переулке

Скульптура Хищника, более десяти лет простоявшая у входа в ночной клуб в Клочковом переулке, может исчезнуть из-за жалобы петербуржца, сообщает пресс-служба ГАТИ, куда обратился местный житель. Он попросил убрать «сатанинское чудовище с гитарой» (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). В инспекции уже выяснили, что арт-объект установили без официального согласования.

Скульптура Хищника из фильма 1987 года в Клочковом переулке.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Скульптура Хищника из фильма 1987 года в Клочковом переулке.

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Теперь фигурой персонажа из культового боевика 1987 года, где снимался Арнольд Шварценеггер, займется правительство города. Оно должно учесть мнения общественности и Градсовета. В итоге у собственника остается два варианта: либо узаконить фигуру, созданную из металлических деталей и запчастей, либо ее снести. Отметим, что Хищник стоит на своем месте с ноября 2013 года, автор композиции неизвестен.

Андрей Маркелов