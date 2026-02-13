В Самарской области суд вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом

Шигонский районный суд признал виновным водителя по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В суде установили, что вечером 24 августа подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Киа Рио» и двигался по автодороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. У села Шигоны он наехал на мужчину, который на обочине менял колесо у своего автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненные вдове и несовершеннолетним детям погибшего. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденный лишен права управления транспортными средствами на два года.

Руфия Кутляева