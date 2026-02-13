Биржевые цены на бензин и дизель обновили максимум с начала года

Стоимость марки АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 13 февраля выросла на 2,86%, до 62,97 тыс. руб. за тонну, цена АИ-95 увеличилась на 1,62%, до 63,37 тыс. руб. за тонну.

Оптовые цены на бензин выросли до уровней середины декабря, обновив максимум с начала 2026 года. Котировки АИ-92 и АИ-95 растут с 9 февраля, прибавив с того момента 6,5% и 5,07% соответственно.

Биржевая стоимость летнего дизтоплива по итогам торгов выросла на 1,51%, до 55,91 тыс. руб. за тонну, межсезонного – на 1,8%, до 54,39 тыс. руб. за тонну, зимнего – на 1,21%, до 60,73 тыс. руб. за тонну.

По данным Петербургской биржи, на внутреннем рынке фиксируется локальный дефицит предложения, в том числе зимнего дизтоплива. Объемы реализации снижаются, а часть НПЗ рассматривает перенос ремонтов на март, чтобы в сезон работать с полной загрузкой.

Ольга Семеновых