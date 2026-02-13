«Автоматически продлить подписку без согласия клиента не получится»

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителей». Они касаются услуг по абонентским договорам через сайты, приложения или информационные системы в интернете. Принятые изменения защищают права пользователей цифровых подписок и решают проблему навязчивых списаний. Также норма закона усиливает контроль потребителей над платежами.

Сама идея принятия такого закона возникла из-за многочисленных жалоб потребителей на автоматическое продление подписок без явного согласия, что приводило к необоснованным тратам. Пользователи постоянно сталкивались с невозможностью отслеживать платные подписки и отменять их после завершения пробного или бесплатного периода . В ряде случаев сервис в одностороннем порядке изменял условия пользования, автоматически продлевал платные подписки без подтверждения и списывал деньги без предварительного уведомления.

Теперь онлайн-платформа будет обязана обеспечить кнопку или форму для отказа от платежей в приложении или на сайте, фиксировать отказы в системе для подтверждения. Также пользователей необходимо будет уведомлять о статусе подписки перед списанием — автоматически продлить ее без согласия клиента не получится. Как именно будут уведомлять пользователей — в законе не указано. Предполагаю, что информирование должно происходить по СМС или электронной почте.

Кроме того, в последнее время стал актуален вопрос списания маркетплейсами денег со счетов, уже удаленных с площадок. То есть человек удалил платежные данные с онлайн-платформы, но они все равно сохраняются в программе. В нынешней редакции, закон запрещает исполнителям услуг использовать ранее предоставленные реквизиты банковского счета или данные электронных платежных средств потребителя для периодических платежей, если тот выразил отказ. Исполнители обязаны принять такой отказ, в том числе в электронной форме, что упростит процедуру для пользователей. Это защитит права граждан, сделает сферу услуг по подпискам более прозрачной и гармонизирует закон «О защите прав потребителей» с цифровой реальностью.

Кстати, в настоящее время закон не предусматривает административной ответственности бизнеса за нарушение вышеуказанных норм. Меры воздействия предлагается определить позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм.