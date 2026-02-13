Три человека пострадали в результате пожара на улице Карпинского

В результате пожара в Калининском районе Санкт-Петербурге пострадали три женщины. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе городского управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре в доме 38 к. 2 по улице Карпинского поступил спасателям в 11:49. Огонь охватил половину однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м.

Возгорание удалось ликвидировать в 12:34 силами 10 человек личного состава. Для тушения задействовали две единицы техники.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Артемий Чулков