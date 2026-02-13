«Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут закрыть из-за финансовых трудностей

Туристический поезд Jacobite Express, который прославился благодаря фильмам о Гарри Поттере, может прекратить работу. Причиной стали финансовые трудности, связанные с судебными разбирательствами между компанией-оператором и регулятором, пишет газета The Sun.

В фильмах о Гарри Поттере Jacobite Express фигурировал как «Хогвартс-экспресс», который доставлял героев книг Джоан Роулинг в школу. Поездом, курсирующим между шотландскими городами Форт-Уильям и Мэллиг через виадук Гленфиннан, ежегодно пользуются около 70 тыс. пассажиров.

В 2023 году между компанией-оператором этой линии West Coast Railways (WCR) и управлением железных и автомобильных дорог (ORR) возник спор . Регулятор требует установить замки безопасности на все двери экспресса, исходя из правил железнодорожных перевозок. По словам оператора, на установку замков требуется потратить £7 млн. Это приведет к разорению компании, поскольку сумма в семь раз превышает среднюю годовую чистую прибыль, утверждают в WCR.

Закрытие маршрута, по оценкам экспертов и юристов, приведет к потере экономической выгоды в размере £50 млн, в том числе из-за снижения потока посетителей в кафе и ресторанах вдоль пути следования. Суд предписал оператору повысить стоимость билетов на £10 вместо нынешних £46,58 для того, чтобы собрать дополнительные £1 млн в год и установить замки.

В WCR заявили, что сейчас компания «рассматривает все варианты» и не утверждает расписание на этот год. Билеты в продажу пока не поступают, однако их можно предварительно забронировать.

Алена Миклашевская