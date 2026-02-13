В Татарстане за год ушли в отставку 20 судей

В 2025 году в Татарстане в отставку ушли 20 судей: 16 федеральных, 9 мировых и 5 судей Верховного суда республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цифры озвучил председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов на совещании судей республики, посвященном итогам работы в прошлом году.

Сейчас в Татарстане работают 689 судей. За год назначены один зампред, четыре судьи Верховного суда республики, 12 председателей, 5 заместителей председателей, а также 21 судья районных и городских судов.

К концу года укомплектованность аппарата районных судов доведена до 95%, у мировых судей — до 99%.

Начальник Управления Судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов отметил, что сохраняется текучесть кадров аппаратов судов: в 2023 году уволился 281 сотрудник, в 2024-м — 242 человека, в 2025-м — 255 работников.

Анна Кайдалова