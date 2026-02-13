Politico: половина британцев и французов верят в скорое начало мировой войны

43% британцев и французов допускают, что до начала 2031 года начнется новый глобальный военный конфликт, следует из данных по итогам опроса Politico. Доля людей в Великобритании и Франции, считающих начало третьей мировой войны вероятным, существенно выросла в сравнении с мартом 2025 года — тогда об этом говорили 32% французов и 30% британцев. В США также выросла доля допускающих скорое начало новой мировой войны — с 38% в 2025 году до 46% в феврале 2026 года.

В Politico провели опрос в начале февраля 2026 года. Среди опрошенных — 2 тыс. жителей США, Канады, Франции, Великобритании и Германии. Из этих стран только жители Германии считают, что Третья мировая война в ближайшие пять лет маловероятна — в ее вероятность верят только 25% немцев. По мнению европейцев, угрозу миру и безопасности представляет Россия. Респонденты из Канады чаще всего называли в качестве угрозы США под руководством президента страны Дональда Трампа. Опрошенные из Франции, Германии и Великобритании заявили, что считают США второй по важности угрозой — большей, чем Китай.

Большинство респондентов во Франции, Германии, Великобритании и Канаде считают необходимостью увеличить расходы на оборону. Такой вариант поддерживают 28% французов и 24% немцев.

Елизавета Труфанова