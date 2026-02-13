Politico: треть немцев поддерживает использование роботов-убийц

33% немцев считают, что правительство Германии должно разрешить использовать системы искусственного интеллекта (ИИ), принимающие решения о жизни и смерти на поле боя, даже если такие системы будут менее прозрачными. Это следует из данных опроса британской компании Public First, который провели по заказу издания Politico. В онлайн-опросе приняли участие 10,3 тыс. человек.

Немцы чаще прочих поддерживают внедрение такого ИИ — в Великобритании, Франции, США и Канаде его одобряет только 26% опрошенных. При этом большинство респондентов во всех этих странах выступают за то, чтобы решения такого рода все же принимали люди, а не машины — от 47% в Германии до 57% в Великобритании.

Яна Рождественская