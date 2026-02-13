Банда Робсона пошла под суд

В Краснодарский краевой суд поступило уголовное дело в отношении Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, обвиняемых в совершении преступлений в составе организованного преступного сообщества. По версии следствия, группировка действовала в Сочи с 1998 по 2017 год под руководством криминального авторитета Рубена Татуляна, также известного как Робсон. На счету преступного сообщества — убийства, вымогательство и мошенничество; лидер ОПС находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Татулян

Фото: «Ъ-Кубань» Рубен Татулян

Фото: «Ъ-Кубань»

Уголовное дело жителей Сочи Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, обвиняемых в участии в организованном преступном сообществе, рассмотрит Краснодарский краевой суд. Информация опубликована в ГАС «Правосудие». Фигуранты дела, по версии следствия, входили в группировку Рубена Татуляна, которая действовала с 1998 года с целью незаконного обогащения ее лидера и расширения влияния на сочинский бизнес.

Как выяснил «Ъ», в материалах дела говорится, что при создании ОПС у Рубена Татуляна возник план установления контроля над пансионатом «Весна» в Адлере (ОАО «Курортно-оздоровительный туристско-экскурсионный комплекс (КОТЭК) пансионат “Весна”»).

Для этого он потребовал от гендиректора и акционера курортного предприятия Владимира Марченко продать ему акции по заниженной цене. Гендиректор пансионата отказался, и лидер преступной группировки организовал серию покушений, чтобы запугать господина Марченко. Сначала неизвестные выпустили несколько пуль в автомобиль гендиректора «Весны», потом обстрелу подвергся его строящийся дом. В 2000 году Владимир Марченко, опасаясь за свою жизнь, согласился с условиями продажи акций ОАО «КОТЭК пансионат “Весна”» Рубену Татуляну и ушел с должности гендиректора.

В деле преступной группировки Рубена Татуляна есть два эпизода посягательства на жизнь его оппонентов.

В 2002 году злоумышленник стрелял в журналиста городской газеты «Сочи» Сергея Золовкина, который публиковал критические материалы о Рубене Татуляне. Пуля задела одежду журналиста, сам он не пострадал. В 2012 году в Адлере была убита совладелица сочинского ООО «Гостиничный комплекс “Кипарис”» Анжела Жигирь. Ее нашли в собственном автомобиле с огнестрельными ранениями. Следствие считает организатором обоих нападений Рубена Татуляна.

По данным следствия, помимо насильственных преступлений участники группировки занимались хищением чужого имущества. В частности, в 2017 году Рубен Татулян завладел участком в центре Адлера недалеко от набережной реки Мзымты, используя мошенническую схему под видом предоставления займа местному предпринимателю, утверждает обвинение.

Следствие также считает соучастниками Рубена Татуляна еще как минимум двоих жителей Сочи — Андроник Мумджян и Игорь Карабаджакян объявлены в розыск, как и сам Робсон.

По данным «Ъ», Эдуард Карагозян и Арутюн Косян не признают вину.

В настоящее время Эдуард Карагозян является подсудимым еще по одному делу об убийстве: в Адлере в начале 2000-х были застрелены предприниматели Самвел Чакрян и Ишхан Капекян. На одном из заседаний он был удален из зала суда до момента выступления с последним словом — этому предшествовали его неоднократные высказывания с места в адрес участников процесса.

Анна Перова, Краснодар