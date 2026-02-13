Руководитель МУП «Пермгорэлектротранс» избавился от приставки и.о.

Генеральным директором МУП «Пермгорэлектротранс» назначен Андрей Пигасов, ранее занимавший пост главного инженера предприятия, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми. «За годы работы Андрей Владимирович прошел путь от рядового специалиста до главного инженера, поэтому он хорошо знает специфику деятельности предприятия», - сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Андрей Пигасов возглавил муниципальное предприятие в статусе исполняющего обязанности в ноябре прошлого года после того как должность руководителя покинул Александр Дробаха.

МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает трамвайные и автобусные маршруты Перми. Выручка в 2024 году составила 1,885 млрд руб., чистый убыток — 139,3 млн руб.