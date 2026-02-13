В 2026 году на набережной Самары поставят питьевые фонтанчики и теневые навесы

На пляжах Самары в 2026 году установят новые деревянные настилы, открытые душевые, а также дополнительные кабины для переодевания, включая большие — для маломобильных граждан и семей с детьми. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Кроме того, по результатам опроса жителей на самарской набережной появятся питьевые фонтанчики. Также рассматриваются варианты модернизации оборудования, включая установку теневых навесов.

В общей сложности к лету 2026 года количество оборудования на пляжах Самары будет увеличено более чем на 500 единиц. Всего к установке будут готовы 1413 единиц специализированного оборудования, из которых 581 — новые. Основная часть будет размещена в районах I, II и IV очередей набережной. Работы начнутся после спада паводковых вод и подготовки песчаного покрытия.

Георгий Портнов