Кстовскую чиновницу обвинили в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) возбуждено в отношении начальника управления учета и распределения жилья администрации Кстовского района. Об этом сообщили в региональном УФСБ 13 февраля.

Дело расследуют в СУ СКР по Нижегородской области. По версии следствия, в апреле 2025 года (тогда кстовская администрация еще не входила в состав администрации Нижнего Новгорода, — прим. «Ъ»), обвиняемая заключила договор социального найма жилого помещения с лицом, которое в этом не нуждалось.

В отношении чиновницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Галина Шамберина