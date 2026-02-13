Музыкант и один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, наиболее известной по песне Moskau, Вольфганг Хайхель умер 20 января в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его представители в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причина смерти певца не уточняется. Представители артиста сообщили, что он долгое время боролся с проблемами со здоровьем, однако в последнее время его состояние значительно улучшилось. «Его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для семьи, друзей и коллег»,— написано в сообщении.

Музыкальная группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году в ФРГ для участия в международном конкурсе «Евровидение». В том же году коллектив занял четвертое место в международном конкурсе. Вольфганг Хайхель был солистом. Группа Dschinghis Khan распалась в 1985 году и воссоединилась спустя 30 лет, но господин Хайхель покинул ее в 2014 году.