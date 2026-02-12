«В итоге почти 500 очень личных жестов превратились в единое произведение»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Belmond Фото: Belmond

Красивый арт-проект смог состояться при поддержке отельной группы Belmond. В основе How 500 Brushstrokes Become One китайского художника У Цзянъаня — путешествие по Перу. В течение нескольких недель в 2024-м он путешествовал по городам, деревням, горам и джунглям, приглашая самых разных людей — от местных жителей до сотрудников и гостей отелей (а жил он, разумеется, строго в отелях сети Belmond) — сделать всего один спонтанный штрих китайской тушью. Один штрих как запечатленный момент, как автопортрет без лица, как след присутствия.

В итоге почти 500 отдельных, очень личных жестов превратились в единое произведение, уже собранное художником в его пекинской студии, сложную, многослойную композицию, где индивидуальность стала строительным материалом целого.

Как считают представители Belmond, проект — про доверие, диалог культур, замедление и внимание к процессу, и именно поэтому он так точно совпадает с философией бренда, которая давно работает с идеей путешествия как культурного опыта, а не просто перемещения из точки А в точку Б. Первый публичный показ новой работы состоялся совсем недавно на художественной ярмарке Art SG в Сингапуре.

Анна Минакова