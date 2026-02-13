Набиуллина о новой ставке, налогах, ценах и дефиците бюджета
Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых
Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка, где была понижена ключевая ставка на 0,5% годовых. Председатель Банка России сообщила, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ставки на ближайших заседаниях. Также она говорила о курсе рубля, повышении НДС и инфляции. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Об изменении ключевой ставки
ЦБ в пятницу помимо снижения ставки на 50 б.п. рассматривал паузу. В дальнейшем допускаем снижение более чем на 0,5 п.п., так и паузу.
Последние данные перед заседанием ЦБ были достаточно существенными для решения по ставке.
Сейчас у нас больше уверенности, что мы можем продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.
О повышении НДС
Эффект от переноса повышения НДС в цены в январе оказался сильнее и концентрированнее, чем в 2019 году.
Пик роста цен после повышения НДС пришелся на первые две недели января. Во второй половине месяца динамика снизилась.
Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала.
Вторичные проинфляционные риски от повышения НДС не выросли. Это видно из динамики инфляционных ожиданий.
Вклад НДС в цены будет, скорее больше, 0,7 п.п.
Об инфляции
Годовая инфляция в России находится сейчас ниже прогноза интервала ЦБ.
Ускорение инфляции в январе носит разовый характер.
Инфляция в России в 2027 году стабилизируется вблизи 4%.
Если цены на нефть не восстановятся до прогнозных значений, то инфляция может ускориться.
Об ипотеке
Ипотека станет массово доступной, когда произойдет устойчивое снижение инфляции.
Цены на жилье в 2025 году выросли на 8,7%, это выше инфляции.
Зампредседателя Банка России добавил, что средняя ставка по ипотеке с учетом рыночных и льготных программ по стране составляет 7,5%.
О курсе рубля и состоянии экономики
Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария ЦБ.
Планы компаний на индексацию зарплат сейчас скромнее, чем были в прошлом году.
Сберегательная активность населения остается высокой. Помимо этого растет интерес граждан к финансовому рынку.
Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой ДКП.
Если нефтегазовый дефицит бюджета вырастет, наши возможности по снижению ставки уменьшаются.
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, это важно для роста инвестиций в экономику.
ЦБ пока не принимает участия в переговорах о возврате оплаты долларами экспорта в США.
