Набиуллина о новой ставке, налогах, ценах и дефиците бюджета

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых

Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка, где была понижена ключевая ставка на 0,5% годовых. Председатель Банка России сообщила, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ставки на ближайших заседаниях. Также она говорила о курсе рубля, повышении НДС и инфляции. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Об изменении ключевой ставки

  • ЦБ в пятницу помимо снижения ставки на 50 б.п. рассматривал паузу. В дальнейшем допускаем снижение более чем на 0,5 п.п., так и паузу.
  • Последние данные перед заседанием ЦБ были достаточно существенными для решения по ставке.
  • Сейчас у нас больше уверенности, что мы можем продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.

О повышении НДС

  • Эффект от переноса повышения НДС в цены в январе оказался сильнее и концентрированнее, чем в 2019 году.
  • Пик роста цен после повышения НДС пришелся на первые две недели января. Во второй половине месяца динамика снизилась.
  • Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала.
  • Вторичные проинфляционные риски от повышения НДС не выросли. Это видно из динамики инфляционных ожиданий.
  • Вклад НДС в цены будет, скорее больше, 0,7 п.п.

Об инфляции

  • Годовая инфляция в России находится сейчас ниже прогноза интервала ЦБ.
  • Ускорение инфляции в январе носит разовый характер.
  • Инфляция в России в 2027 году стабилизируется вблизи 4%.
  • Если цены на нефть не восстановятся до прогнозных значений, то инфляция может ускориться.

Об ипотеке

  • Ипотека станет массово доступной, когда произойдет устойчивое снижение инфляции.
  • Цены на жилье в 2025 году выросли на 8,7%, это выше инфляции.
  • Зампредседателя Банка России добавил, что средняя ставка по ипотеке с учетом рыночных и льготных программ по стране составляет 7,5%.

О курсе рубля и состоянии экономики

  • Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария ЦБ.
  • Планы компаний на индексацию зарплат сейчас скромнее, чем были в прошлом году.
  • Сберегательная активность населения остается высокой. Помимо этого растет интерес граждан к финансовому рынку.
  • Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой ДКП.
  • Если нефтегазовый дефицит бюджета вырастет, наши возможности по снижению ставки уменьшаются.
  • ЦБ продолжит защищать права миноритариев, это важно для роста инвестиций в экономику.
  • ЦБ пока не принимает участия в переговорах о возврате оплаты долларами экспорта в США.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ

Мария Ежовкина, Матвей Иващенко

