Набиуллина о новой ставке, налогах, ценах и дефиците бюджета

Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка, где была понижена ключевая ставка на 0,5% годовых. Председатель Банка России сообщила, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ставки на ближайших заседаниях. Также она говорила о курсе рубля, повышении НДС и инфляции. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Об изменении ключевой ставки ЦБ в пятницу помимо снижения ставки на 50 б.п. рассматривал паузу. В дальнейшем допускаем снижение более чем на 0,5 п.п., так и паузу.

Последние данные перед заседанием ЦБ были достаточно существенными для решения по ставке.

Сейчас у нас больше уверенности, что мы можем продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.

О повышении НДС Эффект от переноса повышения НДС в цены в январе оказался сильнее и концентрированнее, чем в 2019 году.

Пик роста цен после повышения НДС пришелся на первые две недели января. Во второй половине месяца динамика снизилась.

Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала.

Вторичные проинфляционные риски от повышения НДС не выросли. Это видно из динамики инфляционных ожиданий.

Вклад НДС в цены будет, скорее больше, 0,7 п.п.

Об инфляции Годовая инфляция в России находится сейчас ниже прогноза интервала ЦБ.

Ускорение инфляции в январе носит разовый характер.

Инфляция в России в 2027 году стабилизируется вблизи 4%.

Если цены на нефть не восстановятся до прогнозных значений, то инфляция может ускориться.

Об ипотеке Ипотека станет массово доступной, когда произойдет устойчивое снижение инфляции.

Цены на жилье в 2025 году выросли на 8,7%, это выше инфляции.

Зампредседателя Банка России добавил, что средняя ставка по ипотеке с учетом рыночных и льготных программ по стране составляет 7,5%.

О курсе рубля и состоянии экономики Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария ЦБ.

Планы компаний на индексацию зарплат сейчас скромнее, чем были в прошлом году.

Сберегательная активность населения остается высокой. Помимо этого растет интерес граждан к финансовому рынку.

Курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой ДКП.

Если нефтегазовый дефицит бюджета вырастет, наши возможности по снижению ставки уменьшаются.

ЦБ продолжит защищать права миноритариев, это важно для роста инвестиций в экономику.

ЦБ пока не принимает участия в переговорах о возврате оплаты долларами экспорта в США.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Мария Ежовкина, Матвей Иващенко