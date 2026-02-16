Российские и зарубежные ученые представили результаты совместной научной деятельности в ПНИПУ
12 февраля 2026 года в Пермском национальном исследовательском политехническом университете состоялась XIV международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы (МИГ)». Мероприятие объединило более 300 участников: ведущих ученых из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей бизнеса, органов власти и инвесторов.
Конференция уже 14 лет остается уникальной региональной платформой для диалога, не имеющей аналогов в других субъектах Российской Федерации. В этом году площадка собрала исследователей из Беларуси, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, ЮАР и других стран. Главные цели мероприятия – расширение международного сотрудничества в области технических и естественных наук, коммерциализация инновационных разработок и укрепление статуса Пермского края как технологического лидера.
На церемонии открытия участников поприветствовали: директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Олег Плехов; проректор по приоритетным проектам ПНИПУ Павел Волегов; проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Владимир Ирха.
Программу пленарного заседания открыли два ключевых доклада. Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Анатолий Шатров представил тему «Асимптотические методы решения задач математической физики». С практическим докладом об опыте внедрения гибридных технологий выступил профессор ПНИПУ Дмитрий Трушников.
Центральным событием конференции стала презентация результатов десяти международных исследовательских групп, реализованных в 2025 году. Доклады, охватывающие физико-математические, биомедицинские и геолого-химические направления, оценивали эксперты, обладающие высокой квалификацией в соответствующих областях науки.
Акцент на международном взаимодействии традиционно стал одной из сильных сторон конференции. С видеообращением к участникам выступил профессор Китайского нефтяного университета (г. Циндао) Ксиан Ши, отметив высокий уровень проработки совместных проектов. География зарубежного участия расширилась: в работе секций приняли участие профессор Ефим Голбрайх (Университет Бен Гуриона, Израиль), проректор Фулуфело Немавхола (Дурбанский технологический университет, ЮАР), профессор Юрий Шашко (НАН Беларуси), а также делегация исследователей из ведущих вузов Китая и Ирана.
Заведующий лабораторией нейросетевых систем НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ Анатолий Каляев высоко оценил уникальный формат мероприятия: «В рамках XIV конференции МИГ мы видим не просто срез текущих исследований, а динамику изменений от года к году. Это бесценный опыт как для самих выступающих, так и для научного сообщества в целом. Возможность наблюдать, как гипотеза превращается в готовый технологический прототип, – это визитная карточка пермской площадки».
Участники и руководители проектов отметили высокий уровень организации и практическую пользу от живого диалога с экспертами. Евгений Рябоконь (ПНИПУ), работающий под руководством к. т. н. Михаила Турбакова и профессора Лиюань Юй (КНР) и представлявший проект совместно с профессором Хунвэн Цзин (КНР), поделился впечатлениями: «Для команды нашего проекта участие в конференции предоставляет отличную возможность обсудить дискуссионные вопросы по исследованиям, вскрыть области, требующие дополнительной проработки, а также скорректировать модель коммерциализации конечного продукта».
Организаторами XIV конференции выступили Министерство образования и науки Пермского края и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
МИГ – уникальный проект Пермского края, реализуемый с 2011 года. На сегодня аналогов ему нет ни в одном другом регионе. По результатам конкурса команды ученых, состоящие из пермского и зарубежного руководителей, получают субсидии из бюджета Пермского края. Проект не только способствует привлечению в регион ведущих зарубежных исследователей, но и стимулирует активное представление Прикамья на международных научных площадках.
