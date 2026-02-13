Сотрудников НОВИКОМа наградили за победы в корпоративных соревнованиях ВФСО «Трудовые резервы»

Сотрудникам банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) вручили награды за выдающиеся результаты в соревнованиях, организованных Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы». Торжественная церемония прошла в Министерстве спорта Российской Федерации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В течение прошлого года более 200 сотрудников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимали участие в масштабных спортивных соревнованиях ВСФО «Трудовые резервы», которые проходили по всей стране. В общей сложности в 2025 году работники банка завоевали 39 медалей в различных видах спорта, а в некоторых продемонстрировали стабильно выдающиеся результаты. Так, второй год подряд НОВИКОМ получил награду за высокие результаты в практической стрельбе. Отдельно была отмечена активная деятельность организаторов команды банка.

«Гордимся тем, что наши коллеги из года в год демонстрируют высокие спортивные результаты. Умение ставить перед собой амбициозные задачи, преодолевать трудности, действовать стратегически и сообща и в итоге достигать цели — это те качества, которые ценятся в любом деле, будь то спорт или банковское обслуживание. Уверена, впереди у спортсменов НОВИКОМа еще немало громких побед», — отметила старший вице-президент банка Ольга Карасева.

Создание условий для участия сотрудников в спортивных и интеллектуальных соревнованиях является неотъемлемой частью кадровой и социальной политики НОВИКОМа. Работники банка являются активными участниками крупных всероссийских мероприятий «Гонка героев», «Лыжня России», акций «На работу на велосипеде», «День донора». Благодаря победам команды банка НОВИКОМ является обладателем титула «Самого интеллектуального банка 2025 года».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»