В Самаре арестован водитель, протаранивший бензоколонку на горящем авто

Водитель, поджегший автомобиль и устроивший на нем ДТП на автозаправке в Самаре, арестован на два месяца. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Авария произошла 11 февраля: автомобилист поджег свой автомобиль и въехал в колонку АЗС. В момент происшествия на станции находились 27-летний водитель другого транспорта и сотрудники заправки.

СУ СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом: оказалось, что подозреваемый пытался таким образом расправиться со своим оппонентом.

Георгий Портнов